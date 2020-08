Stasera in tv 9 agosto, in seconda serata su Canale 5 la serie Rise. La trama

09 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 9 agosto, in seconda serata su Canale 5 torna Rise. Inizio alle 23.30 sesto episodio (titolo Portatemi Stanton) della prima ed unica stagione della serie televisiva statunitense ideata da Jason Katims. La fiction è basata sul libro Drama High di Michael Sokolove che racconta la vita e i progetti dell'insegnante Lou Volpe e sul famoso programma teatrale alla Harry S Truman High School in Pennsylvania. La trama: Lou lavora sulla scenografia, troppo ambiziosa per il denaro che la compagnia ha a disposizione. Chiede ai ragazzi di andare in giro per la città a trovare oggetti che rappresentino Stanton. Gwen, invece, è depressa per il divorzio dei genitori.