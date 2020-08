Stasera in tv, 9 agosto, su Rai2 un'altra puntata della serie "Hawaii Five O"

09 agosto 2020 a

Stasera in tv, 9 agosto, su Rai2 va in onda un altro episodio della serie "Hawaii Five O" (ore 21,05). La puntata, la numero 24 della nona stagione, è intitolatoa "Sicurezza nazionale".

Stasera in tv, 9 agosto, su Rai1 altri due episodi di "Non dirlo al mio capo"

La trama: il comandante Steve McGarrett, un ex-marine che fa ritorno a Oahu dove è cresciuto, viene incaricato dal governatore dello stato delle Hawaii di guidare la Five-0, una squadra di polizia di élite che gode di ampi poteri per sconfiggere il crimine nelle isole.