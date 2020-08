Franca Valeri, indimenticabile Sora Cecioni: "Mammà, fai arrabbiare nonno morto. Non dà più i numeri per il Lotto" | Video

09 agosto 2020 a

Cinema, televisione, teatro, musica, libri. Franca Valeri, morta a 100 anni, è stata un'artista che ha segnato il dopoguerra italiano. Amatissima e in grado di restare al centro delle scene per decenni e decenni. Negli anni in cui la televisione iniziava a essere il punto di riferimento delle famiglie italiane, è stata protagonista assoluta regalando divertimento e battute entrate nella storia. La Signorina Snob o la Sora Cecioni hanno segnato la tv italiana.

Franca Valeri è stata ovviamente anche tantissimo altro e ad un certo punto il suo obiettivo è diventato proprio quello di non essere prigioniera dei suoi personaggi. L'ha centrato in pieno: le è stata riconosciuta grande capacità come autrice, scrittrice e tanto altro. Ma di Alma Franca Maria Norsa, questo il suo vero nome, la Sora Cecioni resta indimenticabile. E lei non se la prenderebbe affatto se sapesse che ci piace ricordarla soprattutto così.