Stasera in tv, 9 agosto, su Rai1 altri due episodi di "Non dirlo al mio capo"

Stasera in tv, 9 agosto, su Rai1 vanno in onda altri due episodi della serie "Non dirlo al mio capo" (ore 21,25). Si tratta di settima e ottava puntata della seconda stagione, dal titolo "A tuo rischio e pericolo" e "Lo sguardo degli altri".

Oggi in tv, 9 agosto, su Rai1 c'è "Linea Verde Estate" in Umbria. Appuntamento dalle ore 12,20 I Video

La trama: mentre Lisa è rimasta male perché Diego non l'ha baciata, Enrico, da una serie di segnali a suo dire inequivocabili, sospetta che Nina possa essere rimasta incinta e teme di essere lui il padre. Nel frattempo Mia, sempre più in difficoltà a frequentare la scuola, si scontra con la madre che ha scoperto le sue assenze.