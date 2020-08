Oggi in tv, 9 agosto, su Rai1 c'è "Linea Verde Estate" in Umbria. Appuntamento dalle ore 12,20 I Video

09 agosto 2020 a

Oggi in tv, domenica 9 agosto, su Rai1 la puntata di "Linea Verde Estate" dedicata all'Umbria. Dalle ore 12,20 i conduttori Marco Bianchi e Angela Rafanelli porteranno i telespettatori della storica trasmissione Rai in un cammino che inizialmente avrà l'acqua come filo conduttore.

Tappe a Rasiglia (la "Venezia dell'Umbria), Nocera Umbra ("Città delle Acque"), Bagnara (dove nasce il fiume Topino). Poi Gubbio, Fossato di Vico e Assisi (visita a un lavandeto). Roveja e tartufo sanno altre due eccellenze protagoniste in questa grande "vetrina" per l'Umbria.