Stasera in tv, 8 agosto, su Rai Movie va in onda il film "L'incredibile vita di Norman"

08 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 8 agosto, su Rai Movie fa in onda il film "L'incredibile vita di Norman" (ore 21,10). Commedia americana del 2016, la regia è di Joseph Cedar, nel cast Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Steve Buscemi e Josh Charles.

Stasera in tv 8 agosto, in seconda serata su Rai Movie il film Il cammino per Santiago. La trama

La trama: Norman Oppenheimer si qualifica come uomo d'affari. La sua vita consiste nel cercare di soddisfare le necessita' altrui sperando di ricevere in contraccambio rispetto e ammirazione. Un giorno riesce ad avvicinare un uomo politico israeliano e a comprargli un costoso paio di scarpe. Quando diverra' il premier del suo Paese Norman potra' ricevere quella considerazione che ha sempre desiderato. Ma per quanto?