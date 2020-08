Stasera in tv, 8 agosto, su Rete4 un altro episodio della soap "Una vita"

08 agosto 2020 a

Stasera in tv, 8 agosto, su Rete4 puntata serale della soap opera “Una Vita”, (ore 21,30). Si tratta dell'episodio 84 della stagione numero 16. La serie, in onda in Italia dal 2015, è ambientata anni inizi del Novecento, tra il 1899 e il 1914. Nel cast ci sono Marc Parejo e Juanma Navas.

Stasera in tv 8 agosto, in seconda serata su Rai Movie il film Il cammino per Santiago. La trama

Le anticipazionI:Agustina dev'essere operata perché rischia di perdere un braccio e le possibilità che si salvi sono molto remote, Milagros parte per Parigi e Bellita impegna un paio di orecchini per un pranzo speciale. Antonito riesce a evitare il servizio militare grazie alla messinscena di Carmen e Ramon. Quest'ultimo si trasferisce a casa di Antonito e Lolita.…