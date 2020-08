Stasera in tv 8 agosto, in seconda serata su Rai Movie il film Il cammino per Santiago. La trama

08 agosto 2020 a

a

a

Il cammino per Santiago. E' il titolo del film in programma in seconda serata stasera in tv, 8 agosto, su Rai Movie a partire dalle ore 23.10. Pellicola realizzata tra Spagna e Stati Uniti nel 2010, per la regia di Emilio Estevez che fa parte anche del cast insieme a Martin Sheen, James Nesbitt, Deborah Kara Unger, Joaquim De Almeida, Yorick Van Wageningen, Tche'ky Karyo, Spencer Garrett, Angela Molina, Antonio Gil. E' la storia di un medico americano che arriva in un paesino dei Pirenei per recuperare il corpo del figlio che è morto in una tempesta durante il pellegrinaggio per Santiago. L'uomo decide di completare il suo progetto.