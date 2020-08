Stasera in tv 8 agosto, su Iris il film Seduzione pericolosa con Al Pacino. Sesso e morte. La trama

08 agosto 2020 a

Seduzione pericolosa è il titolo del film che stasera in tv, 8 agosto, sarà trasmesso in prima serata da Iris a partire dalle ore 21.10. Giallo del 1989, realizzato negli Stati Uniti per la regia di Harold Becker. Nel cast Al Pacino, Ellen Barkin, John Goodman, Michael Rooker. La trama. In circostanze misteriose ma analoghe muoiono tre uomini. Tutti avevano messo un annuncio su una rivista per cuori solitari e vengono trovati a letto nudi, assassinati con colpi di pistola all testa. Il capitano di polizia Frank Keller si occupa del caso e per cercare di scoprire l'assassino mette annunci sullo stesso giornale.