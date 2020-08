Stasera in tv 8 agosto, su Cielo il documentario Polylove, l'amore è complicato

08 agosto 2020 a

Su Cielo stasera in tv 8 agosto seconda serata dedicata all'amore. Va in onda dalle ore 23, infatti, il documentario Polylove, l'amore è complicato. Ma che cosa significa essere poliamorosi? Come si fa a dimostrare al partner il proprio amore anche se al tempo stesso lo si lascia libero di frequentare altre compagnie? Di questo e di altri aspetti del fenomeno si occupa l'interessante documentario. Il programma segue il film drammatico della prima serata dal titolo Avere vent'anni che ha tra le attrici protagoniste Gloria Guida e Lilli Carati e che ebbe molti problemi con la censura nell'anno della sua uscita.