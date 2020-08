08 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 8 agosto, su Rai4 va in onda il film "The Pusher" (ore 21,20). Film drammatico del 2004, regia di Matthew Vaughn, nel cast ci sono Daniel Craig, Colm Meaney, Michael Gambon, Sally Hawkins, Sienna Miller.

Stasera in tv 8 agosto, su Rete 4 in seconda serata c'è il film Borotalco con Carlo Verdone ed Eleonora Giorgi. La trama

La trama: un raffinato uomo d'affari si e' arricchito commerciando cocaina ed ecstasy. Quando decide che e' giunto il momento di ritirarsi per godersi i guadagni illeciti, si trova pero' a dover restituire due favori al boss della mala Jimmy Price. La conquista della liberta' non e' cosi' immediata come credeva...