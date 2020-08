Stasera in tv 8 agosto, su Cielo il film Avere vent'anni. La trama e i problemi con la censura

08 agosto 2020 a

Stasera in tv 8 agosto, su Cielo dalle ore 21.15 il film Avere vent'anni. Pellicola drammatica del 1978, realizzata in Italia per la regia di Fernando Di Leo. Tra gli attori protagonisti Gloria Guida, Lilli Carati, Ray Lovelock, Vincenzo Crocitti, Vittorio Caprioli. La trama. Lia e Tina sono due belle ragazze di provincia. Incontrano casualmente Michele che le invita ad unirsi nella comune gestita da lui. Arrivano sul posto in autostop, ma scoprono di essere finite tra bizzarri personaggi come Riccetto, uno dall'aspetto molto stravagante ma che in realtà è l'informatore del commissario. Se ne vanno, ma sono attese da un tragico destino. Nell'anno della sua uscita il film ebbe molti problemi con la censura.