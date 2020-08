Stasera in tv 8 agosto, su Rete 4 in seconda serata c'è il film Borotalco con Carlo Verdone ed Eleonora Giorgi. La trama

08 agosto 2020 a

E' Borotalco il film in programma stasera in tv 8 agosto su Rete 4 in seconda serata a partire dalle ore 23.45. Commedia italiana del 1981, vede alla regia l'allora giovane Carlo Verdone che è anche il principale attore della pellicola. Nel cast oltre a lui Eleonora Giorgi, Angelo Infanti, Christian De Sica, Enrico Papa. La trama: Sergio è un ragazzo ingenuo e impacciato. Lavora come venditore in una casa editrice musicale. Gli obiettivi sono fare carriera e sposare l'eterna fidanzata. Purtroppo finisce all'ultimo posto tra i venditori. A causa di un equivoco viene scambiato da una collega per un playboy, ma l'avventura dura poco.