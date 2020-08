Stasera in tv 8 agosto, su Italia 1 in seconda serata Sport Science. I tempi di reazione

08 agosto 2020 a

Sport Science, tempo di reazione. Un documentario con tema sportivo è in programma stasera in tv 8 agosto su Italia 1 in seconda serata a partire dalle ore 23.20. Vengono analizzate le prestazioni di alcuni importanti atleti americani per riuscire a capire i migliori tempi di reazione nello sport e quanto gli stessi siano importanti, anche relativamente alle discipline di squadra. Un approfondimento particolarmente interessante non soltanto per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti gli appassionati dei vari sport. E' il terzo appuntamento della serie. I primi due sono stati seguiti con particolare interesse dai telespettatori delle reti Mediaset.