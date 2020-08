Stasera in tv, 8 agosto, su Rai3 il film "Il buono, il brutto e il cattivo" di Sergio Leone

08 agosto 2020 a

Stasera in tv, 8 agosto, su Rai3 va in onda il film "Il buono il brutto e il cattivo" (ore 20,35). Wester italiano del 1967, regia di Sergio Leone, nel cast ci sono Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Rada Rassimov, Aldo Giuffrè, Enzo Petito e Luigi Pistilli. La pellicola rappresenta un pilastro del genere, la quintessenza del fortunato genere spaghetti western. Le musiche sono di Ennio Morricone.

Stasera in tv, 8 agosto, su Rai1 in onda "Una storia da cantare" su Lucio Battisti



La trama: nel bel mezzo della guerra di secessione ci sono tre uomini senza scrupoli e senza ideali che vivono ai margini della legalità: Joe il Buono (Clint Eastwood), Tuco il Brutto (Eli Wallach) e Sentenza il Cattivo (Lee Van Cleef). Quest'ultimo è sulle tracce di un bottino nascosto da un tale Bill Carson in una tomba, ma le circostanze vogliono che sia il Buono a scoprire il nome sulla tomba e il Brutto ad individuarla. Da quel momento per i tre, i quali non hanno nessuna fiducia reciproca né tanto meno il desiderio di spartirsi la somma, inizia una separata caccia al tesoro con la necessità però di sorvegliarsi a vicenda…