Ballando con le Stelle, chi vincerà? Ecco le quote per le scommesse. Favoriti e perdenti

07 agosto 2020

Chi vincerà Ballando con le Stelle? Difficile dirlo quando ancora manca più di un mese dall'inizio della trasmissione (13 settembre) ma intanto arrivano le prime quote dei bookmakers. Ad accettare le scommesse sulla trasmissione di Milly Carlucci è Eurobet che, come riporta Agimeg, l'Agenzia giornalistica sul mercato del gioco, indica in Elisa Isoardi la favorita alla vittoria del programma e la quota 6.00. Immediatamente dopo c'è il nome di Tullio Solenghi, pagato a 6.50. Il terzo posto per ora è di Gilles Rocca: 7.00. Seguono le quote degli altri concorrenti: Vittoria Schisano 7,50, Paolo Conticini 8,00, Lina Sastri 8,50, Barbara Bouchet 9,00, Antonio Maria Catalani 9,50, Daniele Scardina 13,00, Costantino Della Gherardesca 16,00, Rosalina Celentano 18,00, Alessandra Mussolini 21,00 e Ninetto Davoli 23,00.