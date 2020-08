Ballando con le Stelle, la richiesta di Elisa Isoardi a Milly Carlucci: ecco cosa vuole | Video

07 agosto 2020 a

Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi lancia la sfida e chiede a Milly Carlucci un bravo ballerino perché pur non essendo coordinatissima, ci crede e vuole essere competitiva. Isoardi ha affidato al suo profilo Instagram la "dichiarazione di guerra" agli altri concorrenti. "Ci siamo - ha detto - manca poco più di un mese ed è confermato che sono nel cast di Ballando con le Stelle". E ancora: "Sarà una grande prova per me, non solo fisica, ma soprattutto mentale e di disciplina".

Poi l'appello ai suoi fan e follower: "Mi raccomando ragazzi, credete in me". Secondo le indiscrezioni il suo partner potrebbe essere Raimondo Todaro.