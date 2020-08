In Onda su La7, ecco gli ospiti della puntata di stasera 7 agosto

07 agosto 2020 a

a

a

Sono Carlo Calenda, Michele Ainis e Peter Gomez gli ospiti di questa sera 7 agosto a In Onda, la trasmissione di approfondimento su La7 condotta da David Parenzo e Luca Telese. Come sempre verrà fatto il punto sulla situazione politica che sta vivendo il Paese, sulle ultime decisioni prese dal governo, sulle critiche che continuano ad arrivare dall'opposizione, in particolare dalla Lega.

Anche oggi Matteo Salvini, a Perugia per l'inaugurazione di una nuova sede del partito, ha attaccato frontalmente la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina definendola incompetente. Facile immaginare che tra gli argomenti del dibattito ci sarà il Decreto Agosto, ma probabilmente anche la crescita dei nuovi contagi registrata in Italia.