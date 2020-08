Stasera in seconda serata tv, 7 agosto, su Iris il film "Un piano perfetto"

07 agosto 2020 a

Stasera in seconda serata tv, su Iris va in onda il film "Un piano perfetto" (ore 23,10). Commedia francese del 2012, regia di Pascal Chaumeil, nel cast ci sono Diane Kruger, Dany Boon, Etienne Chicot, Alice Pol, Yoli Fuller, Bernadette Le Sache', Robert Plagnol, Jonathan Cohen

La trama: nella famiglia Lefebvre ogni primo matrimonio finisce in divorzio. Sembra come un'antica maledizione da cui nessuno riesce a liberarsi e, temendo la stessa sorte, la trentenne Isabelle (Diane Kruger) ha deciso di non sposare il fidanzato Pierre, mettendo a dura prova il loro rapporto. Quando Pierre la informa che non avranno figli fino a quando non saranno marito e moglie, Isabelle non ha altra scelta che trovare qualcun altro con cui sposarsi per la prima volta, divorziare subito dopo e tornare da Pierre per un nuovo matrimonio che si profili duraturo. Il suo piano la porta direttamente a Jean-Yves Berthier (Dany Boon), caporedattore della guida per viaggiatori Rough Guides che la costringera' a un avventuroso matrimonio tra alti e bassi in giro per il mondo, dal Kilimangiaro fino a Mosca.