Stasera in tv 7 agosto, su Nove Fratelli di Crozza Classic

Stasera in tv 7 agosto, su Nove è in programma Fratelli di Crozza Classic, a partire dalle ore 21.35. E' la replica di alcune delle più esilaranti prestazioni del comico ed imitatore genovese. Una vera e propria carrellata dei suoi personaggi "classici". Il meglio del meglio dello show che ha reso tutti... fratelli di Crozza. Lo spettacolo del comico va in onda ormai da oltre tre anni sul canale Nove, ideato sul format di Crozza Italia che è poi diventato Italialand e poi Crozza nel Paese delle meraviglie. Classe 1959, Maurizio Crozza è attualmente considerato uno dei comici-imitatori più bravi del Paese.