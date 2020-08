Seconda serata tv, su Italia1 il film "Cercasi amore per la fine del mondo"

07 agosto 2020 a

a

a

Seconda serata tv, su Italia1 va in onda il film "Cercasi amore per la fine del mondo" (7 agosto, ore 23,40). Commedia del 2012, regia di Lorene Scafaria, nel cast ci sono Keira Knightley, Steve Carell, Adam Brody, Melanie Lynskey, Martin Sheen, T.J. Miller, Rob Corddry, Gillian Jacobs, Mark Moses, Connie Britton, Patton Oswalt, William Petersen e Melinda Dillon.

In seconda serata tv, su Rai1 c'è "Passaggio a nord ovest". Alberto Angela ci racconta Madame Tussaud

La trama: la fine del mondo e' ormai imminente a causa dell'arrivo di un asteroide che colpirà la terra, mandando il pianeta in frantumi. Il panico ha colto di sorpresa la moglie di Dodge (Steve Carrell) che è fuggita via, lasciandolo da solo e con un pensiero fisso in testa: rintracciare la vecchia fidanzata dei tempi del liceo. E, per realizzare il suo proposito, Dodge chiede alla sua giovane vicina di casa Penny (Keira Knightley) di accompagnarlo in un viaggio che a poco a poco finirà con il far convergere le loro vite, regalando loro un nuovo barlume di speranza.