Seconda serata tv, su Rete4 il film "Asso" con Adriano Celentano ed Edwige Fenech

A tutto Celentano su Rete4. Anche in seconda serata tv va in onda un film del "molleggiato": "Asso" (ore 23,40). Commedia del 1981, regia di Castellano e Pipolo, nel cast ci sono Adriano Celentano, Edwige Fenech, Renato Salvatori, Sylva Koscina.

Stasera in tv, 7 agosto, su Rete4 c'è "Innamorato pazzo" con Adriano Celentano e Ornella Muti



La trama: Asso e' un accanito giocatore di carte che non rinuncia al tavolo verde neppure durante la prima notte di nozze. . Vince la partita contro un campione, ma la sua vittoria scatena la rabbia degli avversari che lo uccidono. Per rimediare alla sua trascuratezza verso la moglie, Asso ottiene di tornare da lei come fantasma per proteggerla e indurla a un altro matrimonio.