07 agosto 2020

Stasera in seconda serata tv, su Rai2 va in onda il film "Sarah Kohr - Fuga sulle Alpi" (ore 23). Poliziesco tedesco del 2014, la regia è di Urs Egger, nel cast ci sono Lisa Maria Potthoff, Aaron Kissiov, Herbert Knaup.

In seconda serata tv, su Rai1 c'è "Passaggio a nord ovest". Alberto Angela ci racconta Madame Tussaud

La trama: Sarah, una giovane poliziotta, uccide per errore un testimone di un omicidio. Assiste per caso all'omicidio del secondo testimone, ma riesce a portare in salvo il terzo ed ultimo testimone: un bambino...