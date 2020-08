Stasera in tv 7 agosto, su Rai Movie c'è il film La spia russa. La trama

07 agosto 2020 a

La spia russa. E' il film che propone stasera in tv 7 agosto Rai Movie a partire dalle ore 21.10. E' un thriller romantico con la regia di Shamim Sarif. Il film è stato realizzato nel 2016 tra Regno Unito e Canada e nel cast figurano Rebecca Ferguson, Anthony Head, Antje Traue. La trama. Katya ha perso i suoi genitori durante le repressioni staliniste. Si dichiara comunista e odia il regime, in realtà è una spia degli americani. Il suo uomo l'aiuta a ottenere importanti informazioni. Incontra però Sasha, giovane, bello e membro dell'elite del Cremlino. Lo sposa, ma le cose non vanno proprio secondo i suoi piani.