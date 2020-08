Stasera in tv 7 agosto, su Canale 20 Mediaset il film Kick-ass 2. La trama

07 agosto 2020 a

a

a

Canale 20 Mediaset stasera in tv, 7 agosto, propone a partire dalle ore 21.10 il film dal titolo Kick-ass 2. La trama: Dave crea insieme a Mindy la prima squadra di supereroi a livello mondiale. Ma Mindy Hit Girl viene smascherata e quindi è costretta a ritirarsi. Dave si rivolge a Justice Forever, un gruppo che è guidato da un ex criminale, il colonnello Stars and Stripes. Intanto i supereroi si danno da fare sulle strade. Pellicola di azione realizzata nel 2013 tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Alla regia Jeff Wadlow. Nel cast Chloe Grace Moretz, Aaron Taylor-Johnson, Jim Carrey, Lyndsy Fonseca.