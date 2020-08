Stasera in tv 7 agosto, su Cielo il film La ragazzina. E' l'esordio di Gloria Guida. La trama

07 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 7 agosto, su Cielo è in programma il film La ragazzina, a partire dalle ore 21.25. E' una pellicola realizzata in Italia nel 1974, genere piccante. La regia è di Mario Imperoli. Nel cast Gloria Guida, Colette Descombes, Andrés Resino, Paolo Carlini, Gianluigi Chirizzi. Film importante perché segna l'esordio nel grande schermo di Gloria Guida. Interpreta una bellissima adolescente, molto ambita dai compagni di classe. Lei, però, è innamorata di un professore di storia dell'arte. Il rapporto inizialmente è poco più che amichevole, ma pian piano cresce e diventa reale. Ma il docente ha anche un'altra storia e quando la giovane se ne rende conto deve fare anche i conti con l'uomo che la vuole "consolare". La tragedia purtroppo è dietro l'angolo...