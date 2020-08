Stasera in tv 7 agosto, su Iris il film Benvenuto a bordo. Il cast e la trama

07 agosto 2020 a

E' Benvenuto al bordo il film in programma stasera in tv 7 agosto su Iris a partire dalle ore 21.15. Commedia del 2011, realizzata in Francia, vede alla regia Eric Lavaine, mentre del cast fanno parte Franck Dubosc, Valerie Lemercier, Gerard Darmon, Luisa Ranieri, Lionnel Astier, Elisa Servier, Philippe Lellouche, Jean-Michel Lahmi, Guilaine Londez, Shirley Bousquet. La trama. La responsabile delle risorse umane di una agenzia di navi da crociera si innamora del suo capo e ne diventa l'amante. Un giorno lui la molla e la licenzia alla vigilia del primo viaggio di una nuova e lussuosa nave. Lei per vendicarsi facilita l'assunzione di un capo animazione che è un vero e proprio disastro.