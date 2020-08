Sarah Balivo di nuovo in vacanza a Favignana: mare e mangiate da star

07 agosto 2020 a

Sara Balivo è tornata sul luogo del... matrimonio. La sorella della più popolare Caterina (conduttrice tv) lo scorso mese si è infatti sposata a Favignana. In questi giorni è tornata nella isola delle Egadi, in Sicilia, con il neo marito Piero. Favignana è una sorta di posto del cuore di tutta la famiglia Balivo che amara farci le vacanze e così Sarah, dopo la celebrazione e la grande festa, era tornata a Milano. Ora il ritorno in vacanza a Favignana tra bagni nello splendido mare turchese e mangiate pantagrueliche come solo in Sicilia può capitare. Con Caterina che da lontano approva a suon di like su Instragram.