Juventus-Lione stasera in tv: ore 21 su Sky e anche Canale5. Le probabili formazioni

07 agosto 2020 a

La partita tra Juventus e Lione - valida come gara di ritorno degli ottavi di Champions League (all'andata vittoria francese per 1-0) - è in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Esclusiva di Sky (su Sky Sport Uno e Sky Sport 252), sarà visibile stasera anche su Canale5. Su streaming invece su Mediaset Play e Skygo.

Le probabili formazioni: JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Chiellini, De Sciglio, Ramsey, Matuidi, Muratore, Olivieri, Bernardeschi, Dybala. Allenatore: Sarri. LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Dembele, Depay. A disposizione: Tatarusanu, Rafael, Tete, Andersen, Bard, Koné, Lucas, Mendes, Traoré, Cherki, Toko-Ekambi, Reine-Adelaide. Allenatore: Garcia.