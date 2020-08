Samanta Togni furiosa, il residence rifiuta il suo cane e lei è costretta a pagare e trovarsi un altro hotel | Video

07 agosto 2020 a

a

a

Samanta Togni è furiosa. L'ex regina di Ballando con le Stelle parte per la montagna con il marito Mario Russo, i figli (dell'uno e dell'altra) e il cane, ma quando arriva a Madonna di Campiglio, il residence dove ha prenotato non accetta il suo amico a quattro zampe. Inutile ogni discussione: la showgirl è costretta a lasciare l'appartamento, pagare una penale e trovare un'altra sistemazione. Una disavventura che a Samanta proprio non va giù e così decide di raccontare la storia attraverso il suo profilo Instagram, seguito da quasi 200mila follower. "Al mare i cani difficilmente vengono accettati, ora anche in montagna. Ma dove li dovremmo lasciare secondo loro durante le vacanze?".