Stasera in tv 7 agosto, su Rai 5 ad Art Night il fotografo Alessandro Dobici. Ecco chi è

Art Night - Dobici. E' dedicata ad Alessandro Dobici e ai suoi venti anni da fotografo, la puntata di Art Night, in programma stasera in tv 7 agosto su Rai 5 dalle 21.15. Attraverso i luoghi, i volti di gente comune e di personaggi celebri, il racconto dagli anni Novanta sino ai nostri giorni. Nato nel 1970, Dobici è un fotografo ritrattista. Hanno posato per lui Claudio Baglioni, Roberto Benigni, Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Bigas Luna, Valeria Golino, Virna Lisi e tanti altri. Ma Dobici è anche un affermato professionista nel campo della fotografia pubblicitaria e di quella legata alla musica. Nella puntata di stasera, inoltre, Civilisations. L'arte nel tempo, il concetto di progresso nella storia e nelle rappresentazioni artistiche.