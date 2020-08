Stasera in tv 7 agosto, su Rai 4 il film 13 peccati. La trama

07 agosto 2020 a

Stasera in tv su Rai 4 è in programma il film 13 peccati, inizio alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 2014, realizzata negli Stati Uniti. Genere thriller horror, vede alla regia Daniel Stamm. Del cast fanno parte Ron Perlman, Mark Webber, Devon Graye, Tom Bower, Rutina Wesley. Un tranquillo impiegato è prossimo alle nozze. Viene però coinvolto in un gioco particolarmente spietato: può ottenere una ricompensa milionaria, ma deve concludere positivamente 13 crudeli prove. Accetta, anche perché è alle prese con una grave situazione economica ed è letteralmente sommerso dai debiti. Ovviamente la sua vita viene completamente sconvolta.