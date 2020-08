Stasera in tv 7 agosto, su Rai 3 La grande storia - Nazismo: l'orrore e la speranza | Video

07 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 7 agosto su Rai 3 a partire dalle ore 21.20 è in programma La grande storia - Nazismo: l'orrore e la speranza. Continua il viaggio attraverso le immagini e le voci dei protagonisti che hanno fatto il Novecento. Il racconto di ogni puntata si articola su fatti, ombre, volti e luoghi. Questa sera la puntata è incentrata su Nazismo, orrore e speranza. "Uomini disposti a tutto che si sono macchiati di crimini, in ogni fronte di guerra", recita la voce narrante nello spot della puntata.

L'approfondimento è sui fatti che si sono verificati immediatamente dopo lo sbarco degli Alleati in Normandia e sul primo dopo guerra.