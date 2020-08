Stasera in tv 7 agosto, su Rai 2 il film Il circolo degli inganni. La trama

07 agosto 2020 a

Il circolo degli inganni. E' il film in programma stasera in tv 7 agosto su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un thriller del 2019 realizzato negli Stati Uniti. Alla regia troviamo Jessica Janos, mentre del cast fanno parte Dana Davis, Jesse Ruda, James William O'Halloran. La trama. Laurie e Grant vogliono recuperare il loro rapporto e decidono di andare a vivere in un quartiere residenziale, nella speranza che questo dia loro nuovo slancio. Rachel e Derrick sono i nuovi vicini di casa, apparentemente molto gentili, visto che offrono una cena di benvenuto. Ma la storia prende una brutta piega.