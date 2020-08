Stasera in tv, 7 agosto, su Italia1 il film "Tutto può cambiare"

07 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 7 agosto, su Italia1 va in onda il film "Tutto può cambiare" (ore 21,30). Pellicola americana del 2013, regia di John Carney, nel cast ci sono Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, Catherine Keener, Adam Levine, James Corden, Cee-Lo, Mos Def, Maddie Corman, Aya Cash e Philip Odango.

Stasera in tv, 7 agosto, su Rete4 c'è "Innamorato pazzo" con Adriano Celentano e Ornella Muti



La trama: Greta e Dave sono due cantautori che scrivono canzoni insieme e sono innamorati sin dai tempi dell'universita'. La coppia arriva a New York grazie al contratto che Dave ha firmato con una importante etichetta discografica e lui ben presto raggiunge il successo. Altrettanto presto, però, l'idillio con Greta finisce e lei si ritrova sola. Una sera, mentre si esibisce in un locale, Greta viene notata da Dave, un produttore musicale caduto in disgrazia, che decide di scommettere su di lei e le propone di registrare un disco. Avrà così inizio per entrambi una nuova avventura professionale e sentimentale...