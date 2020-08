Stasera in tv, 7 agosto, su Rete4 c'è "Innamorato pazzo" con Adriano Celentano e Ornella Muti

07 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 7 agosto, su Rete4 va in onda il film "Innamorato pazzo" (ore 21,25). Commedia italiana del 1981, regia di Castellano e Pipolo, nel cast ci sono Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi e Gerry Bruno.

Linea Verde Estate, domenica 9 agosto su Rai1 la puntata girata in Umbria

La trama: lei è la principessa Cristina, arrivata a Roma per accompagnare il padre, re Gustavo di S. Tulipe, che spera di ottenere un grosso prestito per salvare l'economia del suo principato. Lui è Barnaba Cecchini, conducente di un autobus che fa capolinea, guarda caso, proprio nei pressi dell'Ambasciata dei suddetti regnanti. Così quando Cristina, insofferente del noioso protocollo ufficiale, decide di allontanarsi per conto proprio, salta sul primo autobus che trova, e l'incontro tra i due è inevitabile...