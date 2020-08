Emily Ratajkowski, micro slip e primo piano bollente da vietare ai minori

07 agosto 2020 a

La bellezza di Emily Ratajkowski è indiscutibile. La top model statunitense, nata a Londra, classe 1991, si trova in vacanza. Al mare. E dalla spiaggia consegna ai suoi tantissimi followers - quasi 27 milioni - foto pazzesche. Sono quattro gli scatti in cui si mostra in spiaggia, seduta su un telo, vestita di un micro bikini verde.

Foto da urlo. Per la bellezza e il fisico della Ratajkowski, ma soprattutto per quegli slip. Davvero mini, piccolissimi. Immagini praticamente vietate ai minori. E che portano a casa quasi due milioni di like...