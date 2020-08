Rita Rusic, micro bikini e va fuori di seno: l'ultima provocazione dell'ex gieffina

Gli scatti del settimanale Oggi

Incredibile Rita Rusic. L'attrice che è stata nel cast dell'ultimo Grande Fratello vip, continua a stupire. Sessant'anni e non sentirli anche perché non si direbbe. Così anche l'ultima è una provocazione. Il settimanale Oggi in edicola questa settimana, pubblica infatti delle foto in spiaggia nelle quali esibisce un bikini davvero hot.

Rita Rusic, sexy vacanze in Sicilia ospite dell'amica Clizia Incorvaia

Slip leopardato e top singolarissimo a bretella dove il seno esce. “Il fu reggiseno ora è una bretellina, che su un petto debordante come quello di Rita non regge più nulla e il seno va dove vuole, soprattutto sull’asse est-ovest” recita il magazine come riferisce il sito Dagospia che dà la notizia e mostra le foto (clicca qui per le foto)

“Io sono tornata qui in Italia da Miami con la voglia di provocare. Ancora. Con il Grande fratello e con un momento di televisione folle…”, aveva ammesso "candida candida" al settimanale Chi. Guardare per credere..