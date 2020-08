Mina svela il suo sogno: cantare una canzone scritta da Vasco Rossi per lei

06 agosto 2020 a

Il sogno nel cassetto di Mina per i suoi ottant'anni? Cantare un brano scritto per lei da Vasco Rossi. E' stato il figlio della Tigre di Cremona, Massimiliano Pani, a svelarlo nelle passate settimane al Messaggero in una intervista. Pani di Mina è produttore e portavoce ufficiale e al quotidiano romano ha raccontato i progetti della regina della canzone italiana. L'intervista è quasi sembrata un invito al rocker a scrivere effettivamente una nuova canzone per Mina.

Pani ha svelato che un tentativo era stato fatto già negli anni Ottanta, quando esplose il fenomeno del Blasco. Il Comandante le mandò un brano che però lei non sentì suo. Da quel momento le strade dei due artisti non si sono più incrociate. Ora forse è arrivato il momento anche perché Pani spiega che il Kom è uno degli autori che sua madre stima e apprezza di più: "Sarebbe felice di incidere a 80 anni una canzone scritta da Vasco per lei".