Stasera in tv 6 agosto, in seconda serata su Canale 5 Campi di battaglia - Gli angeli della vittoria

Stasera in tv 6 agosto in seconda serata su Canale 5 a partire dalle ore 23.57, nuovo appuntamento con Campi di battaglia - Gli angeli della vittoria. Una serie di documentari per raccontare i campi protagonisti delle più sanguinose battaglie del Novecento. Questa volta il focus è sulla Normandia. Nella notte tra il 5 e il 6 giugno del 1944, 5mila paracadutisti americani e inglesi sono pronti a lanciarsi sulle coste francesi. Hanno una missione estremamente delicata: preparare lo sbarco via mare che è previsto per l'alba. Devono aprire la strada alle truppe alleate affinché possano penetrare il più velocemente possibile tra le linee nemiche.