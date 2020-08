Stasera in tv 6 agosto, su Rai 4 in seconda serata il film Most beautiful island. Il destino di Luciana: la trama

06 agosto 2020 a

a

a

E' Most beautiful island il film in programma stasera in tv, 6 agosto, in seconda serata su Rai 4 a partire dalle ore 23.20. Thriller horror del 2017 prodotto negli Stati Uniti per la regia di Ana Asensio, il film vede nel suo cast la stessa Asensio, Larry Fessenden, Natasha Romanova, Caprice Benedetti. La trama. Una giovane immigrata spagnola, Luciana, vive a New York e si arrangia come può. Una sera viene chiamata per sostituire una amica come ospite ad una festa. Il compenso è di duemila dollari, una cifra importante solo per la presenza. Ma il party diventa qualcosa di veramente diverso.