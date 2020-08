Stasera in tv 6 agosto, in seconda serata su Rai 3 c'è Narcotica: viaggio nel mondo della droga

06 agosto 2020 a

Stasera in tv 6 agosto, in seconda serata, a partire dalle ore 23.15 su Rai 3 è in programma Narcotica. Nuova tappa del viaggio sulle rotte del narcotraffico. Un approfondimento sul mondo della droga, in particolare sulle zone proibite in cui regnano la corruzione e la violenza. Il controllo del narcotraffico è conteso dai cartelli che non si fanno scrupoli e che possono essere considerati veri e propri gruppi paramilitari. Colombia, Messico e il legame con la Calabria. Sono il procuratore Nicola Gratteri e i suoi uomini ad accompagnare i telespettatori in questo inquietante viaggio raccontando le indagini che hanno permesso di scoprire gli affari della 'ndrangheta con i narcotrafficanti del sud America.