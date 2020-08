Stasera in tv 6 agosto, su Rai 2 in seconda serata la serie Blue Bloods. La trama di Strane accoppiate

06 agosto 2020 a

Stasera in tv 6 agosto, in seconda serata su Rai 2, la serie Blue Bloods a partire dalle ore 23. Episodio 20 della stagione numero nove dal titolo Strane accoppiate. La serie va avanti dal 2011 e racconta la storia dei Reagan che da generazioni lavorano nel dipartimento di polizia di New York. La famiglia è molto unita e ha dovuto piangere uno dei suoi componenti, Joe, rimasto ucciso in servizio. La trama dell'episodio. Un criminale condannato all'ergastolo per la morte di un poliziotto sta per ottenere la libertà vigilata. Frank non riesce ad accettare l'idea ed è pronto a scendere a patti con il governatore. Intanto Eddie salva una neonata che rischia di morire soffocata e inizia a pensare di diventare genitore.