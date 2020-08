Stasera in tv 6 agosto, su Rai 1 in seconda serata il film Destini incrociati con Harrison Ford. La trama

06 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 6 agosto, in seconda serata su Rai 1 è in programma il film Destini incrociati, con inizio alle ore 23.35. Genere drammatico, realizzato nel 1999 negli Stati Uniti per la regia di Sydney Pollack, vede nel cast Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Bonnie Hunt, Charles S. Dutton. La trama. William è un investigatore della sezione Affari interni della polizia di Washington. La moglie rimane uccisa in un disastro aereo, ma l'uomo scopre che su quel volo la donna era in compagnia del suo amante, il marito di una candidata al congresso. Il poliziotto e la politica si incontrano, si conoscono e scocca l'amore.