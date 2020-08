Stasera in tv 6 agosto su Nove il film Ronin con Robert De Niro. La trama

06 agosto 2020 a

Stasera in tv 6 agosto su Nove è in programma il film dal titolo Ronin. E' un thriller del 1998, realizzato tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia per la regia di John Frankenheimer e vede nel cast Robert De Niro, Natascha McElhone, Jean Reno, Skipp Sudduth. La trama. Caduto il muro di Berlino, le spie di tutto il mondo hanno perso il lavoro e sono costrette ad arrangiarsi come possono. Cinque si ritrovano a Parigi e vengono ingaggiate da due terroristi della New Ira. Viene loro chiesto di rubare una valigia che è però protetta da sistemi di sicurezza particolarmente sofisticati.