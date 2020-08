Stasera in tv 6 agosto, su Canale 20 Mediaset il film 2 cavalieri a Londra. La trama

06 agosto 2020 a

E' 2 cavalieri a Londra il film in programma stasera 6 agosto in tv su Canale 20 Mediaset a partire dalle ore 21.10. E' una pellicola di azione realizzata nel 2003 tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Irlanda. La regia è di David Dobkin. Il cast è formato da Jackie Chan, Owen Wilson, Fann Wong, Donnie Yen, Aidan Gillen. Siamo nel 1880 e un ribelle cinese uccide il padre di un dignitario della corte imperiale. Si rifugia a Londra e viene inseguito da Chon e Roy O' Bannon che vogliono vendicarsi. I due, però, si rendono subito conto che c'è addirittura un complotto per sterminare l'intera famiglia.