Stasera in tv 6 agosto musica lirica su Rai 5: Cavalleria rusticana dai Sassi di Matera

Stasera in tv 6 agosto, su Rai 5 a partire dalle ore 21.50 appuntamento con la musica lirica: Cavalleria rusticana dai Sassi di Matera. I Sassi diventano un teatro naturale e i cittadini di Matera sono i protagonisti di un processo creativo davvero inedito e spettacolare. Danno così vita alla Cavalleria rusticana nei Sassi, realizzata nell'ambito del progetto "Abitare l'Opera", parte del dossier della candidatura di Matera 2019 a Capitale europea della Cultura, coprodotto da Fondazione Matera Basilicata 2019 e Teatro di San Carlo di Napoli con la regia di Giorgio Barberio Corsetti. Per gli appassionati di lirica un appuntamento da non perdere.