Stasera in tv 6 agosto, su La7 a In Onda c'è la ministra Azzolina. Si parla di scuola, è possibile scriverle. Ecco come

06 agosto 2020 a

Attraverso Twitter l'emittente televisiva La7 annuncia che stasera in tv, 6 agosto, l'ospite della trasmissione di approfondimento In Onda sarà la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. La7 invita i suoi telespettatori a inviare domande oppure evidenziare dubbi sulle decisioni relative alla scuola utilizzando l'indirizzo mail [email protected] Proprio oggi la ministra Azzolina (Movimento 5 Stelle) e le organizzazioni sindacali hanno firmato il protocollo per la riapertura delle scuole prevista per il prossimo mese di settembre.

E' stata la stessa Azzolina a darne notizia attraverso il suo profilo Facebook, sottolineando che oltre alle misure di sicurezza relative all'emergenza Coronavirus, l'intesa sancisce anche la fine delle classi pollaio, da sempre suo obiettivo. La trasmissione di David Parenzo e Luca Telese inizierà alle 20.35 e andrà avanti sino alle 20.35.