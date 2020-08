Stasera in tv 6 agosto, su Cielo c'è il film Dead Ant: la maledizione delle formiche giganti. La trama

06 agosto 2020 a

Stasera in tv 6 agosto su Cielo in prima serata, a partire dalle ore 21.20, è in programma il film Dead Ant. Si tratta di una commedia horror del 2017, realizzata negli Stati Uniti per la regia di Ron Carlson. Nel cast figurano Tom Arnold, Sean Astin, Jake Busey. Il film è ambientato nel deserto californiano dove una band è diretta ad un festival rock. I componenti del gruppo si ubriacano ed assumono droghe acquistate da uno sciamano che li mette anche in guardia su una antica maledizione, naturalmente snobbata. Improvvisamente, però, la maledizione si concretizza: la band viene assalita da gigantesche formiche.