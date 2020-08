Stasera in tv 6 agosto, su Rai Movie il film Transcendence con Johnny Depp. La trama

06 agosto 2020 a

a

a

E' Transcendence il film in programma stasera 6 agosto su Rai Movie a partire dalle ore 21.10. Genere fantascienza, realizzata nel 2014, la pellicola vede alla regia Wally Pfister. Nel cast Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall, Kate Mara, Morgan Freeman, Cillian Murphy, Cole Hauser, Clifton Collins jr., Lukas Haas. La trama: il più importante ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale lavora per creare una macchina capace di combinare tali caratteristiche con le emozioni umane. Gli esperimenti lo rendono famoso, lo fanno diventare però anche l'obiettivo degli estremisti anti tecnologia: vogliono fare di tutto per fermarlo. Ma i suoi nemici finiscono per renderlo protagonista della sua trascendenza.